Black Friday i Cyber Monday zdobywają coraz większą popularność. W dobie pandemii rzadziej kupujemy jednak w sklepach stacjonarnych. Część biznesów przeniosło się do sieci. Co to oznacza? Przede wszystkim jeszcze więcej okazji do zakupów w promocyjnych cenach. Obniżki często trwają bowiem nie jeden dzień, a cały tydzień, co określono mianem Black Week czy nawet miesiąc, czyli Black November.

