Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Glinicy w powiecie lublinieckim (woj. śląskie). W niedzielę utonęła tam 9-latka, która kąpała się w niedozwolonym miejscu. Jak informuje reporter RMF FM, Marcin Buczek, prokuratura będzie sprawdzać, czy matka właściwie opiekowała się dziewczynką.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Śląska policja / Policja

Policja podała, że do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 17. 9-letnia dziewczynka nie była pod opieką osób dorosłych. Kąpała się razem z 11-letnią siostrą i koleżanką w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone. W pewnym momencie dziecko zaczęło się topić. Strażakom udało się wyciągnąć dziewczynkę, ale mimo reanimacji, zmarła.

Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać, że w pobliżu zbiornika wodnego umieszczono tabliczkę "Wstęp wzbroniony".

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Śląska policja / Policja

Reporter RMF FM, Marcin Buczek dowiedział się, że prokuratura będzie sprawdzać, czy matka dziewczynki właściwie się nią opiekowała.

Jak usłyszałem od prokuratora, kobieta była wtedy w domu. Rodzina mieszka niedaleko stawu. Matka dziewczynki najprawdopodobniej zajmowała się jeszcze innymi dziećmi. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania śmierci - informuje reporter RMF FM.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dziewczynka weszła do wody, straciła grunt pod nogami i zaczęła się topić. Dno zbiornika w tym miejscu - kilka metrów od brzegu - gwałtownie się obniża.