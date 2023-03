W Krakowie będzie można wyruszyć w podróż wannolotem. Pojazd - skrzyżowanie wanny z odkurzaczem pozwalający podróżować w czasie i przestrzeni - to wytwór wyobraźni twórcy komiksów Papcia Chmiela. Fani Tytusa, Romka i A'Tomka będą mogli obejrzeć pełnowymiarowy pojazd już w czerwcu, w setną rocznicę urodzin twórcy fantastycznych komiksów.

Wannolot to pojazd o wyjątkowych właściwościach. Zbudowany z wanny i odkurzacza pozwalał na niezwykłe podróże. Dodatkowo zaraz po wylądowaniu można było wziąć kąpiel. Chyba, że pomyliło się kurki. Wtedy kąpiel mogła wydarzyć się jeszcze w trakcie drogi. Wannolot stworzył w swej przebogatej wyobraźni Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski.

To autor serii komiksowej "Tytus, Romek i A’Tomek", powstaniec warszawski. Kawaler Orderu Orła Białego, ale także odznaczony Orderem Uśmiechu. Wannolot stanie się teraz jego pomnikiem.

Uczczenie twórcy - w setną rocznicę jego urodzin - zaproponowało Stowarzyszenie Pamięci Papcia Chmiela. Wannolot zaparkuje na rogu ulic Królowej Jadwigi i Alei Focha, czyli w parku kieszonkowym, skwerze, który nosi imię Papcia Chmiela.

To jest pełnowymiarowy wannolot o długości trzech i pół metra. W środku znajdzie się pełnowymiarowy Tytus, Romek i A'Tomek - na odkurzaczu, czyli napędzie odrzutowym wanny. Do środka będzie można sobie wejść i razem z Romkiem i A'Tomkiem patrzeć przed siebie, a Tytusowi przybić piątkę i siąść na odkurzaczu. To taki mały plac zabaw - zapowiada Piotr Furmanek ze stowarzyszenia.

Pomnik jest na razie w wersji miniaturowej. Wykonywane są odlewy figurek. Wkrótce rozpoczną się działania przy większej formie.

Obchody zaczną się 3 czerwca i potrwają kilka dni. Dokładny plan uroczystości powinniśmy poznać w najbliższych dniach.