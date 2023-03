Zachęta do zakupu warzyw na miejskich targowiskach czy do miejskiego rolnictwa - to główne cele ruszającego właśnie projektu "Jadalny Kraków". Jednostki miejskie wraz z organizacjami i instytucjami kultury, chcą promować postawy ekologiczne i prozdrowotne.

/ Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / Facebook W ramach projektu odbędą się spotkania i warsztaty, ale przewidziano także nietypowe nasadzenia w różnych częściach miasta. Przechodząc przez centr, o których mieszkańcy nie słyszeli, na przykład różnego rodzaju jadalne kwiaty czy zioła. Mamy też np. w planach przygotowanie nasadzeń takich całą donicę, która dedykowana będzie pizzy czy rosołowi. Mieszkańcy będą mieli sporo uciechy odkrywając w przestrzeni miasta tego typu nasadzenia - mówi Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w środę ( 1 marca). Kulminacyjnym punktem akcji będzie Jadalny Kraków Fest, który w połowie maja odbędzie się w Parku Jordana. Jadalny Kraków Józef Polewka / RMF FM Opracowanie: Renata Gaweł