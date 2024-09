Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Lana Del Rey stanęła na ślubnym kobiercu - donosi magazyn "People". Jej mężem został Jeremy Dufrene. To przewodnik wycieczek łodzią po bagnach, w czasie których można podziwiać aligatory.

Lana Del Rey / ANNA KURTH/AFP / East News

Według magazynu "People" , ceremonia odbyła się 26 września w Des Allemandes w stanie Luizjana - w pobliżu miejsca pracy wybranka artystki.

To tam spotkali się po raz pierwszy. To dla nich wyjątkowe miejsce. To była piękna, swobodna i rodzinna ceremonia. Skupiono się tylko na historii ich miłości - wyjaśnia anonimowo informator pisma.

Zdjęcia ze ślubu pary opublikował "Daily Mail". Widać na nich piosenkarkę w białej sukni, z jasnoniebieską wstążką we włosach i jej wybranka w ciemnym garniturze.

Lana Del Rey i Jeremy Dufrene poznali się w 2019 r. Piosenkarka brała udział w jednej z wycieczek organizowanych przez mężczyznę.

Na razie Lana Del Rey nie odniosła się w mediach społecznościowych do informacji o jej ślubie.

Lana Del Rey jest znana m.in. za sprawą takich piosenek jak "Summertime Sadness" i "Video Games". Jej debiutancki album "Born to Die" rozszedł się w nakładzie 7 milionów egzemplarzy na całym świecie.

W 2021 r. w Polsce ukazał się debiutancki tomik poetycki artystki "Violet robi mostek na trawie".