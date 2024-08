Wyniki tych analiz, w połączeniu z danymi ze statków i satelitów, pokazały, ze temperatura wody w oceanie była przez setki lat stabilna i zaczęła wzrastać dopiero około 1900 roku pod wpływem działalności człowieka.

Zatrważające wyniki badań

Od 1960 do 2024 roku wody oceanów ocieplały się przeciętnie w miesiącach od stycznia do marca o 0,12 stopni Celsjusza w ciągu dekady. Od 2016 roku Wielka Rafa Koralowa przeszła aż pięć letnich blaknięć korali, gdy duże fragmenty rafy zbielały z powodu wysokiej temperatury, co zwiększyło ryzyko ich wymarcia. W tym okresie skumulowało się aż pięć z sześciu najcieplejszych lat od czterech wieków.

Świat traci jedną ze swoich ikon - przyznał naukowiec z Uniwersytetu w Melbourne i jeden ze współautorów raportu, Benjamin Henley. Uważam, że to absolutna tragedia. Trudno pojąć, jak może do tego dochodzić na naszych oczach i za naszego życia. To bardzo, bardzo smutne - oznajmił.

Rafy koralowe chronią wybrzeża przed erozją. Żyją w nich tysiące gatunków ryb. W przypadku wielu krajów te obszary są ważnym źródłem dochodów z turystyki.

Od lutego 2023 roku co najmniej 54 państwa i regiony doświadczyły masowego blaknięcia raf - podała amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).

Wielka Rafa Koralowa nie figuruje obecnie na liście zagrożonego światowego dziedzictwa UNESCO, choć ONZ rekomenduje wpisanie jej do tego zestawienia. Australia od wielu lat lobbuje przeciwko umieszczeniu rafy na tej liście, ponieważ ograniczyłoby to dochody tego kraju z turystyki. Obecnie Australia zawdzięcza rafie 4,2 mld dolarów rocznie.

Menedżerka kampanii dotyczącej Wielkiej Rafy Koralowej w Australijskim Towarzystwie Ochrony Środowiska Morskiego Lissa Schindler oznajmiła, że z badań wynika, iż Australia powinna robić więcej, by zmniejszyć swoje emisje.

Australia musi zwiększyć swe ambicje, zintensyfikować działania i zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi oraz ochronić swój największy skarb przyrodniczy - zaapelowała.