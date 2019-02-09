Czy istnieje dieta cud?

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"Dieta cud istnieje. Polega na tym, że konsekwentnie realizujemy zdrowe nawyki jedzeniowe" - przekonuje w rozmowie z RMF FM Klaudia Wiśniewska, dietetyk z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. W Faktach sprawdzamy dziś, jak odżywiać się zimą, gdy mamy często większy apetyt, żeby być zdrowym i mieć jak najlepsze samopoczucie.





Jeden z najczęstszych błędów, jakie popełniamy decydując się na dietę polega na tym, że wybieramy diety niskoenergetyczne, zawierające za mało kalorii wobec tego, czego potrzebuje nasz organizm. Zdarzają się przypadki tylko kilkuset kalorii dziennie. Z reguły diety niskoenergetyczne powinny zawierać około 1500, a nawet 1800 kalorii dziennie. To i tak zdecydowanie poniżej naszego zapotrzebowania - podkreśla Klaudia Wiśniewska. Co roku amerykańskie towarzystwa przygotowują rankingi najbardziej rekomendowanych diet. W roku 2018 wygrała dieta śródziemnomorska, tuż przed dietą fleksitariańską, która jest młodym modelem żywienia i nazywamy ją elastycznym wegetarianizmem - dodaje.

Elastyczny wegetarianizm - na czym polega?

Dietetycy podkreślają, że dieta fleksitariańska bazuje na produktach pochodzenia roślinnego. Towarzyszy jej zasada "Więcej warzyw, mniej mięsa". Do tej pory uważano, że taki sposób odżywiania się zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy czy nowotworów. Jedną z najczęściej wyszukiwanych w tej chwili przez internautów w Polsce i na świecie diet jest dieta ketogenna, czyli dieta eliminacyjna, niskowęglowodanowa. Możemy ją stosować tylko w kilku określonych przypadkach klinicznych, nie powinna być stosowana ani przez dzieci, ani przez młodzież, ani przez zdrowe osoby dorosłe. Mogą stosować ją osoby chore na padaczki lekooporne i zmagający się z niektórymi nowotworami, w tym nowotworem mózgu. Dla osób zdrowych rekomendowany jest sposób odżywiania się oparty na najnowszej piramidzie żywności, a także dieta śródziemnomorska i dieta dash - dodaje Klaudia Wiśniewska.

Popularna obecnie dieta dash pierwotnie wykorzystywana była w leczeniu nadciśnienia, ale szybko stała się popularna i zalecana nie tylko przez kardiologów. Dieta dash opiera się na warzywach, owocach, produktach zbożowych, chudym nabiale, oliwie z oliwek, oleju rzepakowym, pestkach, nasionach, a przy tym unikamy wysokiego spożycia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Mięso jemy na przykład raz czy dwa razy w tygodniu, ale nie codziennie - podkreśla Klaudia Wiśniewska.

Skąd biorą się modne diety?

Modne diety to często efekt działań celebrytów i influencerów. Tak naprawdę każda dieta powinna być poparta badaniami naukowymi - podkreśla ekspert. Jeśli lekarz nie zaleci nam diety bezglutenowej, nie powinniśmy jej stosować. Zarówno dieta niskowęglowodanowa, jak i bezglutenowa mogą być dietami niedoborowymi, ciężko jest je zbilansować. Powinniśmy decydować się na nie tylko po zaleceniach lekarza - dodaje Karolina Wiśniewska.

Eksperci podkreślają, że przywoływany często spowolniony metabolizm to popularna wymówka, gdy próbujemy schudnąć. W rzeczywistości jednak, wolniejszy metabolizm rzadko jest bezpośrednią przyczyną nadwagi. Jest garstka chorób, które warunkują to, że mamy nadwagę czy otyłość. Zwykle takie problemy wynikają ze stylu życia: za dużo kalorii dostarczamy, za mało spalamy - tłumaczy dietetyk w rozmowie z RMF FM.