Gdyby głównym kryterium miał być czysty talent, to najpewniej stałby się on faworytem do zajęcia czołowego miejsca w plebiscycie na najlepszego polskiego piłkarza wszech czasów, organizowanego przez eurosport.interia.pl i RMF FM. Dariusz Dziekanowski, bo o nim mowa, nie zrobił spektakularnej kariery na miarę nietuzinkowych umiejętności, ale jego legenda do dziś jest żywa nawet na Wyspach Brytyjskich, gdzie nie tylko na boisku zapracował na miano piłkarza kultowego.

