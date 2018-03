Zapraszamy was do udziału w plebiscycie radia RMF FM i serwisu eurosport.interia.pl na wybór Najlepszego Piłkarza Reprezentacji Polski Wszech Czasów! Mamy świadomość, że porównywanie piłkarskich herosów z różnych epok jest trudne i niewymierne. Chcemy, by nasza zabawa ma jednak wymiar popularno-naukowy: niech do każdego od Tatr po Bałtyk dotrze, że polska piłka nie zaczęła się od Roberta Lewandowskiego. Mało tego, ona nie zaczęła się nawet od Orłów Górskiego.

