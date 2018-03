Operacja stopy Neymara zakończyła się powodzeniem - taką informację przekazał w oficjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy brazylijskiej federacji piłkarskiej Vinicius Rodrigues. 26-letni gwiazdor Paris Saint-Germain doznał kontuzji w niedzielnym meczu francuskiej ekstraklasy z Olympique Marsylia. Szczegółowe badania, przeprowadzone jeszcze we Francji, wykazały skręcenie prawej kostki i złamanie kości śródstopia.

Neymar w trakcie feralnego meczu Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia, podczas którego doznał kontuzji / Anthony Bibard/FEP/Panoramic / PAP

Zabieg został przeprowadzony w klinice Mater Dei w brazylijskim Belo Horizonte. Po jego zakończeniu Vinicius Rodrigues przekazał w krótkim komunikacie, że "wszystko poszło dobrze".

Lekarze przewidują, że do treningów najdroższy piłkarz świata (latem ubiegłego roku przeszedł do PSG z Barcelony za rekordowe 222 miliony euro) będzie mógł wrócić najwcześniej na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji. Startują one 14 czerwca.

Paris Saint-Germain szykuje się zaś właśnie do ciężkiego pojedynku w Lidze Mistrzów: 6 marca rozegra rewanżowe spotkanie 1/8 finału z Realem Madryt. W pierwszym meczu, na Santiago Bernabéu, paryżanie przegrali 1:3.



