Obradujący w sobotę w Zurychu panel Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) zatwierdził wprowadzenie do futbolowych przepisów zapisu o dostępie sędziów do powtórek wideo podczas meczów, czyli wideoweryfikacji (VAR, Video Assistant Referee). Otwiera to drogę do wprowadzenia VAR podczas mistrzostw świata w Rosji, które wystartują 14 czerwca. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na spotkaniu Rady FIFA w połowie marca.

