Wyborczy maraton nabiera tempa, co najlepiej widać po składanych obietnicach i formowaniu szyków politycznych. Walka o serca Polaków zderza się z wyjątkowo trudnymi czasami, jakie mamy po pandemii i w konsekwencji wojny w Ukrainie - a to zmusza do zadawania pytań, czy stać nas na kampanię wyborczą, w której politycy puszczają "kierownicę" i zamierzą rzucać propozycjami socjalnymi na prawo i lewo. O tym porozmawiamy w piątkowy poranek w Faktach RMF FM o 7:00 i w internetowym Radiu RMF24! Gościem Tomasza Weryńskiego będzie Ryszard Petru - były lider Nowoczesnej, a obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej.

Ryszard Petru / RMF24 Czy w czasie wyborów skusimy się na "babciowe" od Donalda Tuska? A może jednak obóz rządzący postawi na "700+" lub nawet "1000+"? Wyborcza licytacja ruszyła pełną parą i biorąc pod uwagę, że do wyborów jeszcze sporo czasu, aż trudno sobie wyobrazić na czym zakończy się festiwal obietnic. I wreszcie, dokąd prowadzi ta droga? W piątkowy poranek porozmawiamy też o inflacji, o PPK, oraz o wyborczej taktyce po stronie opozycji. Ryszard Petru w piątek o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24! Zobacz również: Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej

Petru: Na razie nie wybieram się do Sejmu



