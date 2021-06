„Najgorsze co możemy zrobić na opozycji, to - ręce założywszy - czekać aż ktoś przyjedzie na białym koniu" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, pytany o to, czy czeka na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Jak dodał przewodniczący Nowoczesnej: „Trzeba brać się do roboty. (…) Naszym celem nie jest bycie w następnych wyborach największym klubem opozycyjnym, ale wygranie wyborów”.

