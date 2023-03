Bogdan Zalewski, prowadzący w czwartkowy poranny program w radiu RMF24, zaprosił do rozmowy europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego.

Ryszard Czarnecki w studio RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM

Deputowany do Parlamentu Europejskiego jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich polityków zarówno na krajowej, jak i na unijnej arenie. W 1993 r. sprawował funkcję wiceministra kultury. Od 1997 do 1998 r. był przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej. W 2002 r. objął funkcję doradcy Andrzeja Leppera i Samoobrony RP ds. Unii Europejskiej. W 2008 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

To tylko kilka znaczących epizodów w politycznej karierze czwartkowego rozmówcy Bogdana Zalewskiego w RMF FM i w RMF24.

Padną pytania:

1. o niespodziewaną wizytę księcia Williama w Polsce;

2. o obecne relacje polsko-izraelskie i nową umowę Warszawa-Tel Awiw;

3. o krajowe wybory do parlamentu i rolę w nich naszych europosłów;

4. o spór o postać Jana Pawła II, czy nadal będzie rozgrzewał polityków;

5. o globalnego antybohatera - Władimira Putina, czy odpowie za zbrodnie;

6. o stosunek unijnych państw do walki Ukraińców i ogromu ich cierpienia;

7. oraz - do działacza sportowego - o dwa mecze naszej piłkarskiej kadry.

Rozmowa Zalewski-Czarnecki najpierw w Faktach RMF FM o 7:00. Potem 7 pytań o 7:07 w naszym radiu w internecie. Polecamy Wam stronę rmf24.pl oraz aplikację RMFon. Można zdobyć jeszcze więcej informacji!