Zbigniew Ziobro będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o niedoszłym piątkowym przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Michał Dukaczewski / RMF24

Zbigniewa Ziobro zapytamy o piątkowe wydarzenia związane z doprowadzeniem na przesłuchanie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zapytamy, czy były minister sprawiedliwości nie ma sobie w sprawie Pegasusa nic do zarzucenia. Porozmawiamy również o tym, czy w związku z wnioskiem do sądu sejmowej komisji śledczej o 30-dniowy areszt Zbigniew Ziobro zamierza zrzec się immunitetu.

Polityk PiS miał być doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która swoje obrady rozpoczęła o godz. 10:30. Wcześniej o poranku funkcjonariusze próbowali zatrzymać Ziobrę w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie) oraz pod warszawskim adresem. W tych miejscach go jednak nie zastali.

Do tej pory były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na posiedzenia komisji, co skłoniło jej członków do podjęcia bardziej stanowczych działań. Komisja śledcza ds. Pegasusa zajmuje się badaniem działań rządu, służb specjalnych i policji związanych z wykorzystaniem tego oprogramowania w latach 2015-2023. Jej celem jest również ustalenie, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

