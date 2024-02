​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie europoseł Suwerennej Polski. Porozmawiamy z nim między innymi o rozpoczynających się w przyszłym tygodniu pracach sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Czy Patryk Jaki stawi się przed komisją, jeśli zostanie wezwany jako świadek? I czy taki zamiar ma jego były przełożony, dawny szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro?

Europoseł Patryk Jaki / Radek Pietruszka / PAP

Europosła zapytamy ponadto o to - czy to możliwe, jak twierdzą przedstawiciele koalicji rządzącej - że inwigilowana Pegasusem była nie tylko ówczesna opozycja, ale także politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym premier Mateusz Morawiecki?

Tematem sobotniej rozmowy będą także przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych. Czy kandydat PiS na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński ma jakiekolwiek szanse z obecnym jej włodarzem, Rafałem Trzaskowskim? Dlaczego PiS w kwietniowych wyborach w dużych miastach stawia raczej na mało znanych lokalnych działaczy? Czy liczy się z tym, że może utracić władzę w znacznej części regionów?

Naszego gościa zapytamy ponadto o to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Czy prezes Jarosław Kaczyński powinien udać się na polityczną emeryturę i oddać władzę młodym?

