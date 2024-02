W DRK uznano, że Polska, wspierając Rwandę, wspiera tym samym rebeliantów z ruchu M23, którzy od ponad dziesięciu lat walczą o kontrolę nad bogatymi w minerały wschodnimi terenami kraju. W wyniku ich działań domy we wschodniej prowincji Masisi opuściły setki tysięcy ludzi. Rebelianci, podobnie jak rządzący Rwandą, należą do ludu Tutsi.



Specjalizujący się w problematyce DRK portal internetowy depeche.cd zatytułował 10 lutego jeden ze swoich artykułów wprost: "Polskie wsparcie wojskowe dla Rwandy: DRK potępia porozumienie o uzbrojeniu i wzmocnieniu zdolności logistycznych agresora".

"Dwulicowa postawa Polski"

Również MSZ DRK ostro skrytykowało polsko-rwandyjskie umowy. W oficjalnej nocie zaprotestowało przeciwko "dwulicowej postawie Polski", która poparła DRK na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdy oskarżano Rwandę o agresję i niepodważalne wsparcie dla terrorystów z M23. "Najwyraźniej taka postawa (podpisanie umów - PAP) prowadzi nas do przekonania, że Polska sprzymierzyła się z Rwandą w jej agresji przeciwko Demokratycznej Republice Konga (...) DRK zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia wszelkich konsekwencji z tego celowego i nieobyczajnego zachowania polskiego rządu" - napisano w dokumencie, cytowanym 9 lutego przez kongijską agencję prasową ACP.



Do sprawy odniósł się też belgijski europarlamentarzysta Marc Botenga, który w serwisie społecznościowym X napisał 8 lutego: "Sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga jest krytyczna. Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła, że Rwanda wspiera rebeliantów z M23. Ale polski prezydent Duda zadeklarował pełne wsparcie dla... Rwandy".

Oskarżenia pod adresem Rwandy

Rwanda została oskarżona przez DRK, ONZ i wiele zachodnich rządów, w tym Stany Zjednoczone i Francję, o wspieranie M23 i czerpanie korzyści z wydobywanego w objętym walkami regionie koltanu - mieszaniny rud tantalu, wykorzystywanego między innymi do produkcji telefonów komórkowych - przypomniał we wtorek portal Africanews.



Demonstranci w DRK uznali, że kraje Zachodu nie zrobiły nic, by powstrzymać rebeliantów, których ofensywa od początku 2024 roku nabiera tempa. Zachód w szczególności oskarżany jest o to, że nie zapobiegł domniemanemu zaangażowaniu Rwandy w konflikt.



W poniedziałek tłum zebrany przed ambasadami USA i Belgii spalił flagi tych krajów, a przed siedzibą Misji Stabilizacyjnej ONZ w DRK podpalono opony.



Celem ataku demonstrantów były przedstawicielstwa dyplomatyczne USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski - relacjonuje we wtorek watykańska agencja informacyjna Fides.