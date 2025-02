​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki. Porozmawiamy o fiasku porozumienia USA z Ukrainą ws. minerałów ziem rzadkich.

Wideo youtube

Mykołę Kniażyckiego zapytamy, co dalej z Ukrainą po piątkowej awanturze prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Białym Domu na oczach całego świata.

Z naszym gościem porozmawiamy też o tym, czy jesteśmy świadkami przełomowego momentu, a może to tylko kolejny etap negocjacji między Ukrainą a USA przed zawarciem porozumienia?

