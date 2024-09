Mirosław Suchoń, przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. projektów powodziowych oraz poseł Polski 2050, będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Wideo youtube

Komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi rozpoczęła swoją pracę. We wtorek ma przedstawić sprawozdanie. Sejm tego samego dnia ma przyjąć nowelizację. Czy to realny termin i jak idą prace? Do komisji trafiły dwa projekty - projekt rządowy specustawy powodziowej oraz poselski projekt PiS. Czy są jakieś rozwiązania w poselskim projekcie PiS, które zostaną uwzględnione?

Przed rządem nowelizacja budżetu. Każdy resort zapewne będzie musiał z czegoś zrezygnować. A czy Polska 2050 zrezygnuje z obniżenia składki zdrowotnej w przyszłym roku?

Naszego gościa zapytamy także o zamieszanie wokół Sądu Najwyższego, który orzekł, że Dariusz Barski został prawidłowo powołany na stanowisko prokuratora krajowego.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!