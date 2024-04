Robert Fidura, działacz społeczny na rzecz osób wykorzystywanych seksualnie, który jest jedną z osób pokrzywdzonych przez duchownych, będzie gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24.

Z naszym gościem porozmawiamy o dotychczasowych działaniach państwowej komisji ds. pedofilii. Zapytamy, czy jego zdaniem spełnia ona społeczne oczekiwania oraz czy sprawa krzywdy nie została w Polsce upolityczniona.

