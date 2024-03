Do diecezji i zakonów w 2023 roku wpłynęło 85 zgłoszeń dotyczących pedofili, w tym 36 dotyczyło osób przed ukończeniem 15. roku życia - poinformowało biuro delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Dodano, że zgłoszenia dotyczą czynów z lat 1974-2023.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z przekazanej w czwartek kwerendy zgłoszeń wykorzystywania seksualnego małoletnich obejmującej okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wynika, że "42 proc. przypadków dotyczyło małoletnich przed 15. rokiem życia".

Dane zostały zebrane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i przeanalizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Wśród osób skrzywdzonych, które dokonały zgłoszenia w 2023 r., największą grupę stanowią osoby uczestniczące w duszpasterstwie, wspólnotach lub ruchach religijnych - jest to 24 proc. zgłoszeń.

W grupie uczniów i osób przygotowywanych do sakramentów dziewczęta wykorzystywane są częściej (74 proc.) niż chłopcy (22 proc.). Jeszcze większy jest odsetek wykorzystywanych dziewcząt w grupie parafian - aż 84 proc. Ponad połowa wszystkich zgłoszeń (łącznie z odrzuconymi i niewiarygodnymi) dotyczyła czynów popełnionych w okresie od 1974 r. do 2018 r., a więcej niż co trzecie zgłoszenie - czynów z ostatnich trzech lat (34,1 proc.). 36 zgłoszeń wykorzystania seksualnego dotyczyło osób przed ukończeniem 15. roku życia, które zgodnie z polskim prawem kwalifikują się do przekazana organom ścigania.

Obwinionych zostało łącznie 76 księży i zakonników.

Podane w kwerendzie informacje, kto złożył zawiadomienie o przestępstwie wskazują, że ponad jedna trzecia zgłoszeń (29 z 85) pochodziła od osoby skrzywdzonej, która uczyniła to osobiście (34 proc.). Osoby duchowne dokonały 28 zgłoszeń (33 proc.), z czego w 22 przypadkach (26 proc. ogółu) zawiadamiającym był duchowny lub osoba zakonna z tej samej diecezji lub jurysdykcji zakonnej.

Kwerenda zgłoszeń od stycznia do grudnia 2023 r. ze wszystkich diecezji katolickich i greckokatolickich eparchii oraz męskich jurysdykcji zakonnych była piątym tego typu badaniem i trzecim, które dotyczyło jednego roku kalendarzowego.

"Połączone dane z wszystkich pięciu kwerend o roku rozpoczęcia wykorzystywania seksualnego pozwalają przypuszczać, że trend wzrostu liczby tych przestępstw, widoczny w latach 1955 do 2018, po osiągnięciu wyraźnego apogeum (43 przypadki) i po spadku w roku 2019 niemal o połowę, w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie poniżej 20 przypadków rocznie" - czytamy w komunikacie.

Prowadzony przez pallotynów Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego od roku 2018 współpracuje z Konferencją Episkopatu Polski przy analizowaniu danych dotyczących zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektóre osoby duchowne.