To historyczna wizyta. To są nie tylko symbolicznie ważne momenty, ale też osiem podpisanych memorandów w takich dziedzinach jak m.in. gospodarka, polityka, czy kultura - tak o wczorajszej podróży do Kijowa przedstawicieli rządu, mówił w Rozmowie w południe w RMF FM szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jak zaznaczył: jestem przekonany, że będą z tego konkrety.

Wideo youtube Według gościa RMF FM, podczas środowej wizyty w Kijowie, mowa też była o tym, jak usprawnić ruch na polsko - ukraińskich przejściach granicznych oraz o eksporcie m.in. ukraińskiego zboża, paliw i innych surowców.

"Część będzie szła przez Polskę"- zapewnia Michał Dworczyk. "Jestem przekonany, że w tym procesie odbudowy Ukrainy polskie firmy odnajdą swoje miejsce" - dodał nasz gość. Opracowanie: Urszula Gwiazda , Amelia Panuszko