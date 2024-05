Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie kmdr por. rez. Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24. Porozmawiamy z nim przede wszystkim o rewizji rosyjskich wód terytorialnych na Bałtyku.

Kmdr por. rez. Maksymilian Dura / Karolina Bereza / RMF FM

Rosyjski resort obrony zaproponował rewizję granic rosyjskich wód terytorialnych na Bałtyku. Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym 21 maja, zaproponowano dostosowanie granicy wokół rosyjskich wysp we wschodniej części Zatoki Fińskiej i wokół obwodu królewieckiego.

Jak tłumaczą autorzy dokumentu, chodzi o skorygowanie pomiarów dokonanych przy wytyczaniu tych granic w zeszłym wieku. Ich zdaniem dotychczasowy przebieg granicy, obowiązujący od 1985 roku, nie odpowiada aktualnym uwarunkowaniom geograficznym. Litewskie MSZ nazwało już plany Rosji celową prowokacją i działaniem eskalacyjnym.

O co chodzi Rosjanom? Czy to kolejna prowokacja? Czy istnieją jakiekolwiek podstawy do takiego działania? O to Piotr Salak zapyta swojego gościa.

