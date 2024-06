Po kolejnych pięciu minutach podopieczni trenera Luciano Spallettiego już prowadzili. Tym razem Nicolo Barella dopadł do zbyt krótko wybitej piłki i tuż sprzed linii pola karnego pokonał Thomasa Strakoshę.

Później Strakosha nie raz ratował swój zespół, a czasem dopisywało mu szczęście. W 33. minucie Frattesi wyszedł sam na sam z bramkarzem Albanii. Włoch "podciął" piłkę, ale trafił w słupek. W drugiej połowie Włosi kontrolowali sytuację i nie atakowali zaciekle. W 90. minucie ich pasywność mogła zostać skarcona. Rey Manaj znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak po jego strzale piłka odbiła się od skracającego kąt Gianluigiego Donnarummy. W doliczonym czasie gry jeszcze swojej szansy szukali zawodnicy z Albani. Strzał z dystansu Manaja okazał się jednak niecelny. Bramki: 0:1 Nedim Bajrami (1), 1:1 Alessandro Bastoni (11-głową), 2:1 Nicolo Barella (16). Żółta kartka - Włochy: Lorenzo Pellegrini, Riccardo Calafiori. Albania: Armando Broja, Arber Hoxha. Sędzia: Felix Zwayer (Niemcy). Widzów: 60 512. Włochy: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco (83. Matteo Darmian) - Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini (77. Bryan Cristante), Nicolo Barella (90+2. Michael Folorunsho), Federico Chiesa (77. Andrea Cambiaso) - Gianluca Scamacca (83. Mateo Retegui). Albania: Thomas Strakosha - Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Arjeti, Mario Mitaj - Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Nedim Bajrami (87. Ernest Muci) - Jasir Asani (68. Arber Hoxha), Armando Broja (76. Rey Manaj), Taulant Seferi (68. Qazim Laci). "Grupa śmierci" Grupa B od początku uznana została za "grupę śmierci". Trafiły do niej: Hiszpania, Chorwacja, Włochy i Albania. Bezpośredni awans do fazy pucharowej uzyskają po dwie czołowe drużyny z sześciu grup oraz cztery najlepsze ekipy, z tych sklasyfikowanych na trzeciej pozycji. Może się więc zdarzyć, że pierwszą część rozgrywanego w Niemczech turnieju przebrną wszystkie trzy potęgi z grupy B. Hiszpania to trzykrotny mistrz Europy (1964, 2008 i 2012) - jest pod tym względem na pierwszym miejscu w klasyfikacji wszech czasów, ex aequo z Niemcami. Włosi triumfowali dwukrotnie, a Chorwacja pozostaje na razie bez trofeum. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Hiszpania pokonała Chorwację 3:0. W środę Chorwacja zagra z Albanią, a dzień później hit Hiszpania - Włochy. Zobacz również: Bajrami autorem najszybszej bramki w historii Euro [WIDEO]

