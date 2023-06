"Cyrk, bałagan. Jesteśmy w jakiejś próżni prawnej" - tak wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk komentował w Rozmowie południe w RMF FM zaskarżenie dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. "To jest żenujące, a z drugiej strony pokazuje, jak państwo pod rządami PiS-u zbankrutowało. Oni po 8 latach zajmowania się Trybunałem Konstytucyjnym nie wiedzą, kto jest sędzią, kto jest prezesem Trybunału, nie wiedzą, czy Trybunał ma pełny skład czy nie, co to znaczy pełny skład" - wyliczał.

Roch Kowalski pytał swojego gościa, skąd u rządzących taka determinacja, by zakończyć wielomiesięczny spór i paraliż wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego. "Jesteśmy w jakiejś próżni prawnej". Tomczyk o zamieszaniu wokół TK Chodzi o bezkarność. Jeżeli pseudotrybunał ma się zajmować takimi sprawami, jak Wąsika czy Kamińskiego, to znaczy, że oni chcą zabezpieczyć swoją przyszłość. Nie bronią dzisiaj Kamińskiego czy Wąsika. Oni bronią siebie - przekonywał Cezary Tomczyk. Morawiecki broni siebie. na pewno wiele zarzutów do niego w przyszłości się pojawi - przewidywał poseł PO. Uczestniczyli państwo w wyjątkowym, historycznym wydarzeniu - mówił w RMF FM Tomczyk, zwracając się do wszystkich osób, które wzięły udział w organizowanym przez PO Marszu 4 czerwca. Nie chciał zdradzać konkretnych planów jego ugrupowania na kolejne miesiące. My się nie zatrzymamy. Wiele wyborczych i kampanijnych niespodzianek przed nami - aż do zwycięstwa - zapewniał poseł PO. Na pewno oglądają nas sztabowcy PiS-u. Nie chciałbym im ułatwiać pracy - zastrzegł. Musimy udowodnić, że w ciągu 8 lat doszło do rozpadu państwa w wielu zakresach. Obojętnie gdzie spojrzymy: kwestia edukacji, służby zdrowia, sądów i praworządności - to jest po prostu rozkład państwa. Oni nawet sami właściwie to przyznają. Trzeba do tego dołożyć zapałkę - ocenił Tomczyk.