"Powstaje pytanie, na co liczy minister spraw zagranicznych, wydając przedziwny, bezprecedensowy komunikat" - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, komentując wczorajszy komunikat MSZ o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów "Sprawdzałem, czy w przeszłości coś takiego się zdarzało - nie znalazłem ani jednego przypadku, żeby jednym komunikatem podważać zaufanie do wszystkich polskich ambasadorów na całym świecie" - dodał.

Dzisiaj co do wszystkich polskich ambasadorów w krajach urzędowania są wątpliwości, czy oni się cieszą zaufaniem rządu - mówił w Radiu RMF24 Paweł Jabłoński. Można wymieniać ambasadorów, nawet trzeba ich wymieniać co jakiś czas. W tym stylu, w tym trybie szkodzi to wszystkim ambasadorom i ich skuteczności - tłumaczył poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jabłoński ostro o Sikorskim. "Przedziwny, bezprecedensowy komunikat"

Zdaniem Jabłońskiego działanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego obniża skuteczność polskiej polityki zagranicznej. Jak taki ambasador ma skutecznie realizować politykę państwa, jeśli po drugiej stronie jego rozmówcy będą mieć wątpliwości, czy w ogóle reprezentuje nasze państwo. To jest błąd. Należało usiąść i porozumieć się z prezydentem. Byłoby to możliwe - tłumaczył gość Piotra Salaka.

Polityk PiS-u zapewniał, że nie ma problemu z samą wymianą ambasadorów, ale jego sprzeciw budzi sposób przeprowadzania tej operacji. Średnio co roku wymienia się jedną czwartą ambasadorów. To normalna rzecz, że w ciągu 4 lat następuje wymiana 100 proc. Nie robi się tego w taki sposób, że nagle wszystkich stawia się pod ścianą i wzbudza się wątpliwości, czy dalej są umocowani - wyjaśniał. Wystąpiłem z interpelacją do ministra spraw zagranicznych w tej sprawie. Liczę na to, że odpowie, jakie to są konkretnie nazwiska i powody, dla których te osoby miały być odwoływane - dodał.