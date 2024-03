"Jest oczywiste, że obecny rząd ma i będzie miał pewnie lepsze kanały dotarcia do Berlina, Brukseli czy Paryża. Natomiast problemem jest przekuwanie tego w realną politykę. Dlaczego Trójkąt Weimarski był tak nieskuteczny przez lata? Nie dlatego, że my nie mieliśmy kanałów dotarcia. Dlatego, że mieliśmy z Niemcami i Francuzami zupełnie inne postrzeganie bezpieczeństwa, zagrożeń, Rosji, obecności USA w Europie. Dziś teoretycznie bym powiedział te różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa europejskiego z Francją i Niemcami są mniejsze niż były kiedykolwiek. To otwiera szanse" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wideo youtube

"Jeżeli chodzi o kwestię Trójkąta Weimarskiego, to ona do tej pory, przez trzy dekady nie zaowocowała jakąś większą, efektywną współpracą. Myślę, że podstawowy problem jest taki, że ten trójkąt nie jest równoboczny. Jeżeli porównamy potencjał choćby gospodarczy Polski do tych dwóch pozostałych państw, to w przypadku Niemiec jest to (stosunek - przyp. red.) 1:6, a Francji - 1:4. To pokazuje, że my jesteśmy nieporównywalnie mniejszym, słabszym partnerem, ale oczywiście jesteśmy w stanie koniunkturalnie czasami to wygrywać, wykorzystywać swoje położenie geograficzne" - podkreślał.

Zdaniem dr. Eberhardta, "ze współpracą regionalną jest tak, że to jest pewien instrument". "Instrument, który czasem jest mniej przydatny, czasem mniej" - mówił.

Gość Roberta Mazurka, pytany o ostatnią wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w USA, zaznaczył, że Polska jest istotnym państwem NATO. "Jesteśmy najważniejszym państwem wschodniej flanki NATO. Jeżeli weźmiemy tych 13 państw naszego regionu, to sami wydajemy na obronność więcej niż one wszystkie razem wzięte. Mało kto wie, ale dzisiaj polskie wydatki na obronność w ramach sojuszu północnoatlantyckiego są najwyższe, jeżeli weźmiemy wskaźnik PKB. Nikt więcej nie wydaje według PKB niż Polska. Żadne inne państwo nie ma też takiego współczynnika zakupu sprzętu i uzbrojenia jak Polska" - zaznaczył.

"Jak kupujemy to głównie w USA. Proszę pamiętać również, że są inne projekty infrastrukturalne, np. elektrownia jądrowa. To - poza tym komponentem politycznym, poza tym, że Polska jest państwem przyfrontowym, co jest politycznie istotne, a jeszcze dochodzą wybory prezydenckie w USA - absolutnie zwiększa naszą pozycję" - dodał.

Zdaniem naszego gościa jesteśmy ważnym graczem w UE. "Piątym państwem UE, jesteśmy kluczowym państwem w regionie. Od 2022 roku rola Polski, czyli od wybuchu wojny, wyraźnie wzrosła. Ta wojna stała się głównym wyzwaniem międzynarodowym, potężnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa interesów Europy i w sposób oczywisty Polska odgrywa tu rolę wyższą niż by te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne na to wskazywały" - mówił dr Adam Eberhardt.