Tusk o liberalizacji prawa ws. aborcji: Będę robił wszystko, by Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie przeszkadzali

Tusk do tematu aborcji odniósł się również podczas wtorkowego wywiadu dla TVN24. Szef rządu zadeklarował, że dla niego sprawa aborcji nie jest kwestią wyborczych korzyści, a wewnętrznego przekonania, że kobieta ma prawo do samodecydowania. To nie jest kwestia tego, co ja myślę o aborcji, ale tego, co myślę o prawach człowieka, równości, prawach kobiet - podkreślił.

"Przedstawiliśmy, złożyliśmy w Sejmie i będziemy walczyć o projekt legalnej bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia (ciąży). Czy zdobędziemy większość w parlamencie - nie wiem. Na pewno Koalicja Obywatelska będzie głosowała za tym projektem - zadeklarował Tusk. Też jestem niecierpliwy, też mi się nie chce czekać - tłumaczył. Czy panowie Hołownia i Kosiniak-Kamysz zmienią zdanie - nie wiem, będę robił wszystko, by nie przeszkadzali w tym procesie - podkreślił Tusk odnosząc się do stanowiska liderów Trzeciej Drogi - Polski 250 i PSL.

Tusk zasugerował, ze niezależnie od wyniku głosowania, jego ugrupowanie nie ustanie w zabiegach o liberalizację prawa aborcyjnego.

Będziemy nadal robili wszystko, by te zmiany oczekiwane przez tak wiele kobiet, nie wszystkie, ale przez wiele, i przez wielu mężczyzn, wreszcie się dokonały - powiedział premier.