Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Andrzej Byrt, były ambasador Polski w Niemczech i Francji.

Andrzej Byrt / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Słuchaj Rozmowy w południe w Radiu RMF24

Z naszym gościem porozmawiamy o przedterminowych wyborach we Francji zaplanowanych na 30 czerwca.

Byłego dyplomatę zapytamy m. in. o to, czy Zjednoczenie Narodowe utrzyma poparcie i ma szansę zdobyć większość w Zgromadzeniu Narodowym, kim jest jej 28-letni przewodniczący Jordan Bardella i czy ewentualny sukces parlamentarny otworzy drogę do prezydentury dla Marine le Pen.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24. Znajdziecie je naszej stronie RMF24.pl, aplikacji RMF ON.