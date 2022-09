Liczę, że polski rząd zrobi coś dla firm w związku z rosnącymi cenami energii - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz. Podkreślił, że prowadzone są rozmowy, ale "konkretów nie ma". "A powinny być szybkie działania, bo będziemy mieli zdemolowany rynek sektora MŚP" - mówił. "Małe firmy nie poradzą sobie z takimi kosztami energii, jeżeli piekarnia miała 20 tysięcy, a teraz 100 tysięcy. To po ile ma sprzedawać bułki?" - pytał.

Adam Abramowicz / Marcin Obara / PAP

Stwierdził także, że pierwsze cztery lata rządów Zjednoczonej Prawicy to był “szereg reform, które ułatwiały rejestrację firm i wprowadzały mały ZUS". Cztery lata było dobrze, była Konstytucja dla Biznesu, był rzecznik, a potem buh, nowe rozdanie, nowa kadencja i Polski Ład - powiedział.

Abramowicz podkreślił, że naciska na to, by składkę zdrowotną "odesłać do lamusa", a obciążenia włączyć do podatku i finansować służbę zdrowia z budżetu. Dodał, że istnieje międzyresortowy zespół Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia, który pracuje nad możliwymi zmianami. Rzecznik MŚP stwierdził jednak, że rozmowy są trudne.

Kiedyś pan premier zapowiadał, by Polska nie była resortowa. Nie udało się. Teraz każdy resort ma swoje zdanie, trudno prowadzić jakikolwiek dialog - powiedział.

Gość Krzysztofa Berendy stwierdził, że rząd obecnie nie robi wiele dobrego dla przedsiębiorców, gdyż "ćwierkają wróble, że Zjednoczona Prawica rozczarowała się wynikami wyborów, bo tylko 25 proc. przedsiębiorców na nich zagłosowało".

Generalnie rządzący przedsiębiorców, a szczególnie sektora MŚP w szczególnym poważaniu nie mają. Mają rolników, górników, pielęgniarki, a przedsiębiorcy to taka grupa, która mało się buntuje - mówił.