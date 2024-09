Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wywiad poprowadzi gospodarz porannego pasma w naszej internetowym radiu, Tomasz Terlikowski.

Alerty pogodowe dla części Polski budzą poczucie zagrożenia. Ulewy, podtopienia i powodzie zagrażać mają południowo-zachodniej części naszego kraju. Jak przygotowuje się do nich państwo? Jak pracują służby? O to będziemy pytać naszego gościa.

Ale nie zabraknie także pytań o to, co możemy i powinniśmy zrobić sami, jak unikać zagrożenia i jak się uchronić przed najgorszym.

Nasz gość był także szefem Państwowej Straży Pożarnej, dlatego będziemy też rozmawiać o tym, czego spodziewają się strażacy i jak wygląda teraz ich praca.

