07:34

Stany alarmowe przekroczone są na rzece Barycz w wielkopolskim Odolanowie. Sytuacja w tej miejscowości jest bardzo niepokojąca, a prognozy przewidują nawet dwukrotny wzrost poziomu wody w rzece.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Piłat, stan alarmowy na Baryczy to 120 centymetrów, a dziś może on osiągnąć swoją dwukrotność. W kolejnych dniach poziom wody ma się jeszcze bardziej zwiększać.

Od wczoraj na terenie całej gminy Odolanów obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Wody są cały czas na wysokim poziomie. Jest obawa, że niewielki nawet opad może spowodować wezbranie w Baryczy i spowodować podtopienia - mówi Dariusz Dymek z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego.

Dziś przed południem do Odolanowa mają zostać dostarczone kolejne worki z piaskiem oraz zapory przeciwpowodziowe.

07:28

Jednym z najbardziej zagrożonych miast jest Wrocław. Wieczorem obradował tam sztab kryzysowy. W Faktach RMF FM o godz. 7 dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska była tuż przy Odrze w samym centrum miasta obok Mostu Grunwaldzkiego.

Widać, że wody w rzece jest więcej, a nurt jest silniejszy niż zwykle. Od doby pada również deszcz. Na razie jednak na szczęście nic niepokojącego się nie dzieje - relacjonowała nasza dziennikarka. Przejechaliśmy naszym wozem reporterskim o poranku wiele wrocławskich ulic. Nie widać ułożonych worków z piaskiem - dodawała Martyna Czerwińska.

07:16

Na wielką wodę przygotowują się też Czesi. Z danych Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego(CHMU) wynika, że na większości obszaru wschodniej części Republiki Czeskiej od czwartku pada deszcz, a opady mają trwać do poniedziałku. Sieci handlowe w Czechach przygotowały się na zwiększony popyt na wodę w butelkach, niepsującą się żywność. Sklepy mają zapasy baterii i powerbanków.

07:08

W związku z zapowiadanymi w najbliższych dniach intensywnymi opadami deszczu, głównie w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w nocy o ostrzeżeniach hydrologicznych dot. możliwych gwałtownych wezbrań rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych. Szczególnie niebezpiecznie będzie w zlewniach Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru i Kwisy oraz Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy.

07:00

Ponad 40 razy interweniowali strażacy ostatniej doby w związku z opadami deszczu na Dolnym Śląsku. Najwięcej interwencji było w powiecie kłodzkim.

Po utrzymujących się od ponad doby opadach, nieznacznie wezbrały rzeki w regionie - na czterech wodowskazach przekroczone są stany ostrzegawcze, a na dziewięciu woda utrzymuje się w stanach wysokich.

Strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, udrożniania małych cieków wodnych czy przepustów i studzienek burzowych oraz wypompowywania wody z posesji.

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami, które mają utrzymać się na Dolnym Śląsku do poniedziałku, w wielu gminach, powiatach i miastach powołano sztaby kryzysowe. Dziś w odprawie służb w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim weźmie udział premier Donald Tusk.

Samorządy przygotowują się na walkę ze skutkami prognozowanych ulew. W piątek w gminie Bystrzyca Kłodzka decyzją burmistrz Renaty Surmy odwołano zajęcia w szkołach, aby "zminimalizować ewentualne ryzyko".

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń poinformował w czwartek, że najintensywniejszy opad prognozowany jest we wschodniej części przedgórza sudeckiego, a więc w Kotlinie Kłodzkiej.

W regionie obowiązuje też ostrzeżenie IMGW przed szybkimi i niebezpiecznymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na terenie części woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Obejmuje ono zlewnie: Kwisy górnej, Izery, Bobra, Kaczawy, Odry od ujścia Widawy do Ścinawy oraz od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Strzegomki, Skory (górnej), Bystrzycy, Ślęzy, Oławy, Nysy Szalonej, Nysy Kłodzkiej, Orlicy, Osobłogi, Straduni, Klikawy, Psiny, Opawy i Małej Panwi. Alert obowiązuje od godz. 14 w czwartek, 12 września, do godz. 11, w poniedziałek, 16 września.