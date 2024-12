Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Tomasz Trela. Posła Nowej Lewicy zapytamy m.in. o Magdalenę Biejat, która została kandydatką partii na prezydenta.

Tomasz Trela gościem Rozmowy o 7:00 / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy Polacy są gotowi na prezydenta kobietę? Jaki wynik polityczki będzie dla Lewicy satysfakcjonujący? Na co postawi w programie wyborczym? Te pytania padną w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Tomasza Trelę zapytamy też o poszukiwania Marcina Romanowskiego, doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa i poprezydencką przyszłość Andrzeja Dudy.

Nie zabraknie też pytań o roczne dokonania rządu Donalda Tuska i tego, co Lewica chce osiągnąć w ciągu kolejnych trzech lat.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!