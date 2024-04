Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie we wtorek o poranku Sławomir Broniarz - szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Porozmawiamy o szkole bez zadań domowych i o podwyżkach dla nauczycieli.

Sławomir Broniarz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Od kwietnia wchodzi w życie przepis, który mówi o tym, że zadania domowe nie będą obowiązkowe, a dla najmłodszych dzieci będą wręcz zabronione. W praktyce nowe zasady zaczną obowiązywać, gdy dzieci wrócą do szkół po świątecznej przerwie. Jakie są plus, a jakie minusy tego rozwiązania? Czy ruch rządzących to właściwe rozwiązanie?

Porozmawiamy też o podwyżkach dla nauczycieli. Zapytamy o to, czy wzrost wynagrodzeń zachęci do wybierania takiej drogi zawodowej? Czy problem z brakiem nauczycieli zostanie rozwiązany? Jak powinien wyglądać system wynagrodzeń w oświacie?

