"Wszyscy wiedzieli i wszystko mają nagrane służby specjalne" – tak działaniach resortu spraw zagranicznych w kontekście afery wizowej mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Szczerba poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący sejmowej komisji ds. afery wizowej, która rozpocznie swoją działalność 6 lutego. "My dostaniemy dostęp do akt prokuratorskich. To będzie 120 tomów" – oświadczył polityk. Szczerba ujawnił także, że na liście świadków do przesłuchania jest Mariusz Kamiński. "Kamiński nadzorował służby, które przyglądały się temu, że ten proceder korupcyjny się rozwijał" – argumentował Szczerba. "Na krótkiej liście nazwisk osób, które będą przesłuchane, będzie także Piotr Wawrzyk" - dodał poseł.

Po 8 latach niegospodarności, wyprzedaży majątku narodowego, czego przykładem jest Lotos i Rafineria Gdańska, trzeba zrobić pierwsze, wiosenne porządki w spółkach Skarbu Państwa - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Szczerba. Docelowym zadaniem jest to, co obiecywaliśmy w czasie kampanii wyborczej, czyli przeprowadzenie konkursów (na prezesów - przyp. red.) - wyjaśnił poseł KO i przewodniczący sejmowej komisji ds. afery wizowej. Tak się dzieje chociażby w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy też w CPK. Tam są czasowo oddelegowani członkowie rady nadzorczej do kierowania spółką. Natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy będą w tych instytucjach przeprowadzane konkursy (na prezesów - przyp. red.) - dodawał polityk. Jeżeli słyszę, że Daniel Obajtek ma być kandydatem do parlamentu Europejskiego to myślę, że on na pewno nie chce być europarlamentarzystą, on chce mieć immunitet. To jeden z przykładów polityków, prezesów, którzy swoją odpowiedzialność będą próbowali schować - mówił Szczerba. Wszyscy, którzy byli zatrudniani w czasach Zjednoczonej Prawicy, muszą czuć się zagrożeni? - dopytywał swojego gościa Tomasz Weryński. Nie muszą się czuć zagrożeni ci, którzy zachowywali się przyzwoicie - odpowiadał Szczerba.



