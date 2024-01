Budżet prezydent ma obowiązek podpisać, nie ma prawa go kierować do Trybunału Konstytucyjnego - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji stwierdził, że brak podpisu Andrzeja Dudy, będzie "nadużyciem prawa". "Nie wierzę, że to się wydarzy, ale w PiS i u pana prezydenta wszystko jest możliwe" - zaznaczył gość Piotra Salaka.

Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ustawa budżetowa trafiła na biurko prezydenta w ubiegłym tygodniu. Andrzej Duda może teraz złożyć podpis pod dokumentem, lub zgodnie ze swoimi kompetencjami skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.

"Nie wyobrażam sobie żeby nie podpisał budżetu, bo chciałby w ten sposób sparaliżować miliony Polaków w ich pracy, większość codzienności Polski i doprowadzić do sytuacji krytycznej. Trudna do wyobrażenia sytuacja, bo żaden prezydent nigdy nie zdecydował się na taki krok, szczególnie, że to nie jest żadna kompetencja prezydenta" - mówi Krzysztof Gawkowski.

"To będzie przesłanka do tego, że prezydent Andrzej Duda staje po stronie pana Kaczyńskiego. Będzie można powiedzieć wprost: Kaczyński myśli, Duda wykonuje. To będzie przesłanka, żeby powiedzieć, że PiSowi zależy na paraliżu Polski, a prezydent Duda podpisuje się pod tym paraliżem" - dodaje minister cyfryzacji, tłumacząc, że nie wyobraża sobie skierowania budżetu do TK.

Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty, prezydent będzie mógł rozpisać nowe wybory parlamentarne. Gawkowski nie boi się takiej perspektywy.

Wygramy te wybory wielokrotnie lepiej niż 15 października. Wygramy ze świadomością, że będziemy może większość konstytucyjną i ze świadomością, że idziemy po zwycięstwo, które przyćmi to z 15 października.

"Jeżeli dzisiaj mielibyśmy (zastanawiać się) czy prezydent ma prawo rozwiązać parlament po tym jak zawetował budżet - nie ma żadnego prawa. Łamałby konstytucję, szedłby na zderzenie z murem i za to stanąłby przed Trybunałem Stanu i siedziałby w więzieniu. Czy my jesteśmy gotowi na wybory? Tak, jesteśmy gotowi".

Minister w rządzie Donalda Tuska mówi jednak, że w koalicji rządzącej scenariusz nowych wyborów nie jest konsultowany. Jego zdaniem taki wariant należy do politycznego science fiction i nie zdarzył się jeszcze nigdy w najnowszej historii Polski.

"Jeżeli prezydent prześle dokument do Trybunału Konstytucyjnego, mówiący, że nie podpisuje budżetu, de facto wyrzuca w powietrze prace setek urzędników, którzy przygotowali ten budżet i ta część konstytucyjna zostanie wdrożona w kategorii, że (prezydent) myśli, że za tym pójdą wybory, to ja oświadczam, że nie. Mamy (w takim wypadku) do czynienia z hucpą polityczną, budżet prezydent ma obowiązek podpisać, nie ma prawa go kierować do Trybunału Konstytucyjnego" - mówi Gawkowski i wyjaśnia:

"To jest kompetencja, która jest wyimaginowana. Jest jakaś ustawa - budżet jest ustawą. (Prezydent) nie podpisuje tej ustawy i dlatego kieruję ją do Trybunału. Dla mnie to jest nadużycie prawa, które nie wierzę, że się wydarzy, ale w PiS i u pana prezydenta wszystko możliwe".