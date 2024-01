"Jest to coraz większe obciążenie budżetowe" - tak o dalszym mrożeniu cen energii powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która była gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak podkreślała, "na pewno jest tak, że będziemy chcieli tę uboższą sferę społeczeństwa bądź gospodarstwa wielorodzinne, objąć pomocą". "Będziemy musieli przyspieszać z procesem transformacji, bo energia produkowana z węgla będzie energią coraz droższą" - dodała.

Grzegorz Sroczyński rozpoczął od pytania o to, czy polska klasa średnia ma powody do obaw w związku z podwyżkami rachunków w połowie roku, po zakończeniu obowiązywania "tarcz antyinflacyjnych".

Na pewno nie będzie tak, że te ceny poszybują. Jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj daje przeciętnemu użytkownikowi (mrożenie cen - przyp. red.), to jest to 500 złotych w ciągu pół roku zaoszczędzone - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Będziemy chcieli chronić te gospodarstwa domowe, dla których tego typu wyzwanie będzie dużym wyzwaniem. Pracujemy nad rozwiązaniem na drugą połowę roku. Pewnie za kwartał, mniej więcej, zaprezentujemy pierwsze rozwiązania. Jest to dla nas priorytet - mówiła. Jak dodała, "to będzie dwa miesiące przed końcem obecnego okresu obowiązywania regulacji".

Podkreśliła, że "na pewno jest tak, że będziemy chcieli tę uboższą sferę społeczeństwa bądź gospodarstwa wielorodzinne, objąć pomocą".

Prowadzący rozmowę zapytał o to, kogo obejmie zapowiadana pomoc.

Nie będę dziś mówić o żadnych konkretnych rozwiązaniach, bo próbujemy, obserwując rynek, dopasować rozwiązania do możliwości budżetowych - odpowiedziała minister klimatu i środowiska.

Dlaczego nie można dalej mrozić cen? - zwrócił uwagę Grzegorz Sroczyński.

Jest to coraz większe obciążenie budżetowe (...). Nie mamy już tak nadmiarowych zysków, jakie one miały miejsce rok temu, natomiast z drugiej strony musimy coraz więcej pieniędzy inwestować, by docelowo wyjść z problemu - zaznaczyła polityk Polski 2050.

Chcemy wspierać gospodarstwa domowe w jeszcze większym zakresie w procesie transformacji i to będzie nasz priorytet na najbliższe miesiące - podkreśliła.

Dziennikarz dopytał o to, co to znaczy "wspierać gospodarstwa domowe".

Zwiększać środki na takie programy jak "Czyste Powietrze", "Mój Prąd", "Ciepłe Mieszkanie" - to są te cele, które musimy wypełnić, czyli zwiększenie efektywności energetycznej naszych budynków, a co za tym idzie, obniżenie rachunków za prąd - czyli termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła i jak największe zwiększenie puli środków na te cele - mówiła minister.

Dodała, że resort w przyszłym roku chce stworzyć "fundusz transformacyjny, do którego będą wpływać środki z ETS-u, ze sprzedaży praw do emisji i one również muszą pójść na cele transformacyjne". Będziemy musieli przyspieszać z procesem transformacji, bo energia produkowana z węgla będzie energią coraz droższą - podkreśliła.

Prowadzący rozmowę zauważył, że małe i średnie firmy piszą do RMF FM, iż od stycznia dostają rachunki wyższe o 100 procent. To generalnie dotyczy osób, które mają zamrożone taryfy, bo dawno temu podpisywały umowy. Dziś ceny dla małych i średnich przedsiębiorstw są, mniej więcej, na poziomie cen mrożonych - wyjaśniała Paulina Hennig-Kloska. Do cen sprzed paru lat na pewno nie jesteśmy w stanie wrócić, bo mamy inne okoliczności rynkowe - dodała.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zwrócił również uwagę na to, że wiele osób nie otrzymało w terminie środków z programu "Czyste Powietrze".

To była sytuacja skandaliczna. W połowie roku władza kompletnie zbagatelizowała fakt, że wyczerpały się na ten program środki i nie przygotowała nowych źródeł pokrycia dla dotacji, które były przyznawane - mówię tu o poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości i resorcie pod poprzednim kierownictwem. Dotacje były przyznawane, a nie uruchomiono środków z Krajowego Planu Odbudowy, ani z innych funduszy, by były pokrycia na te przyznane dotacje - mówiła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Wszystkie zaległe zobowiązania powinny już być wypłacone, z przełomu grudnia i stycznia. I dziś, takie mam informacje, wnioski są rozpatrywane względnie na bieżąco. Będzie też nowa pula środków uruchomiona na koniec miesiąca - stwierdziła.

Dziennikarz zapytał również o to, kiedy ruszy program "Mój Prąd 6.0".

Chcemy wdrożyć ten program jak najszybciej. Liczę, że na przestrzeni mniej więcej kilku tygodni te pieniądze będziemy mogli uruchomić - odpowiedziała Hennig-Kloska.

Podkreśliła, że "mamy problemy z podłączeniami, z wydajnością np. instalacji fotowoltaicznych". Dobrze wiemy, że w najbardziej nasłonecznione dni są problemy z odbiorem energii do systemu - zauważyła.

Będziemy uruchamiać również programy w ramach Funduszu Modernizacyjnego, ze środków EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego - przyp. red.) wnioskujemy na dodatkową pulę środków na magazyny energii, które będą wspierały zarówno sieci, jak i gospodarstwa domowe - powiedziała na antenie RMF FM.

