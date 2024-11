„Jeżeli popatrzymy na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, to z pewnością Radosław Sikorski, który pewnie nie zostanie kandydatem, ma to odpowiednie 'cojones'. Ma Donald Tusk. Potem długo, długo nic, i jest Rafał Trzaskowski, jest Sławomir Mentzen" – mówił poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Mirosław Suchoń / Marcin Suchmiel / RMF FM

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę od pytania, czy Szymon Hołownia będzie kandydatem Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich, skoro wczoraj ogłosił swój start jako kandydata niezależnego.

Hołownia - kandydat niezależny

Szymon Hołownia będzie kandydatem niezależnym, którego wspiera Trzecia Droga. Tak się umawialiśmy - odpowiedział poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Wyjaśnił, że Hołownia jako "prezydent niezależny" będzie odpowiadał przed obywatelami, a nie prezesem jednej czy drugiej partii.

Obywatele będą szefem Szymona Hołowni, który głęboko w to wierzę, wygra te wybory, zostanie prezydentem, bo takiego prezydenta potrzebuje Polska - deklarował Suchoń.

Wszyscy wiedzą, że szefem Rafała Trzaskowskiego jest Donald Tusk. Szefem każdego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości będzie Jarosław Kaczyński - mówił poseł Trzeciej Drogi.

Polski Ład niszczy dzisiaj życie przedsiębiorców, bo do prezydenta Andrzeja Dudy zadzwonił prezes partii i kazał mu podpisać ustawę - mówił gość Tomasz Terlikowskiego. Gdyby szefem Andrzeja Dudy był obywatel, a nie Jarosław Kaczyński, prezydent nie podpisałby ustawy o Polskim Ładzie. I to jest ta różnica z Szymonem Hołownią - tłumaczył poseł Suchoń.

Co ze składką zdrowotną?

Szymon Hołownia nie za często sprzeciwia się opiniom Donalda Tuska - zwrócił uwagę Tomasz Terlikowski.

Ta zmiana będzie, to wyłącznie zasługa Polski 2050, walczyliśmy o to jak lew. Część tych zmian wejdzie od 1 stycznia 2025 roku. One obejmą m.in. środki trwałe, ale także obniżą składkę dla mikroprzedsiębiorców. Natomiast szersze spektrum od 2026 roku. I tutaj będzie mechanizm, który najprawdopodobniej ustawi składkę na pewnym poziomie. Do pewnego poziomu składka powinna być ryczałtowa - mówił Suchoń.

Szczegółów w sprawie rozwiązania, które miałoby obowiązywać od 2026 roku, nie zdradził.

Obniżenie składki zdrowotnej nie spowoduje obniżenia wydatków na ochronę zdrowia - zapewnił poseł Trzeciej Drogi, po czym dodał, że dotacja budżetowa do NFZ zostanie zwiększona.

Gdy Tomasz Terlikowski zwracał uwagę, ze będzie to zwiększenie dziury budżetowej, poseł Suchoń odparł, że traktują to "jako inwestycję w gospodarkę".

Składki, która trafi do przedsiębiorców nie rozdamy, tylko ją zainwestujemy i dzięki temu dochody budżetowe w przyszłości będą większe. To jest tak jak z wydatkami na edukację - tłumaczył poseł.

Dlaczego Polacy mieliby głosować na Hołownię?

W dalszej części Terlikowski pytał, dlaczego Polacy mają zagłosować na Hołownię. Czym on się np. różni od od Rafała Trzaskowskiego? - pytał gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Myślę, że marszałek Hołownia ma odpowiedniego "cojones" - powiedział Suchoń, przepraszając za posłużenie się tym terminem.

Jeżeli popatrzymy na listę kandydatów w wyborach prezydenckich, to z pewnością Radosław Sikorski, który pewnie nie zostanie kandydatem, ma to odpowiednie 'cojones'. Ma Donald Tusk. Potem długo, długo nic, i jest Rafał Trzaskowski, jest Sławomir Mentzen. I to jest ta podstawowa różnica. W dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie relacji międzynarodowych Szymon Hołownia ma to doświadczenie, ma tę wyporność - mówił Suchoń.

Jego styl uprawiania polityki budzi szacunek na świecie, a bez szacunku na świecie nikt z tobą nie zasiądzie do rozmów - dodał polityk Trzeciej Drogi.

Słaby sondażowy wynik PSL

Terlikowski zapytał posła Trzeciej Drogi także o dzisiejszy sondaż United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Wynika z niego, że gdyby partie Trzeciej Drogi startowały w wyborach osobno, PSL nie dostałoby się do Sejmu (Polska 2050 - zebrałąby 6,7 proc. głosów, PSL - tylko 4,1 proc.).

Na pewno pójdziemy do wyborów prezydenckich razem z PSL, natomiast później podejmiemy decyzję, co dalej - skomentował poseł Trzeciej Drogi. Umawialiśmy się na wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie i prezydenckie - dodał polityk.