"Po tej wczorajszej prezentacji (Karola Nawrockiego jako kandydata PiS na prezydenta - przyp. red.) myślę, że jeszcze nic się nie stało, jeszcze nie mamy zamkniętego tego składu wyścigu prezydenckiego" - stwierdził gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna. "Wydaje mi się, że PiS i Kaczyński będzie się przyglądał, jakie poparcie w sondażach osiąga Nawrocki. I na pewno bierze pod uwagę możliwość zamiany kandydata, jeżeli groziłaby mu kompromitacja, to znaczy nie wejście do drugiej tury" - dodaje senator Koalicji Obywatelskiej.

Kto mógłby ewentualnie zastąpić Karola Nawrockiego jako kandydata PiS na prezydenta? - dopytywał Tomasz Terlikowski.

Jest kilku oczywistych kandydatów... Byli ministrowie czy byli premierzy. Natomiast nie są oczywistymi kandydatami dla Kaczyńskiego, dlatego że on się boi konkurencji w PiS-ie i zbudowania pozycji jakiegoś polityka, który byłby dla niego polityczną alternatywą wewnątrz partii.(...) Czarnek jest takim przykładem. Widać, w jaki sposób (Kaczyński - przyp. red.) go omija, unika i i marginalizuje. Jeszcze wiele przed nami zwrotów akcji po stronie PiS - ocenił Schetyna.

O Trzaskowskim: Prawybory pokazały, że jest w bardzo dobrej intelektualnej dyspozycji

Polityk stwierdził, że nadchodzące wybory prezydenckie będą "bardzo poważne i trudne" oraz czeka nas "bardzo długa kampania wyborcza". A czy podoła jej kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski?

Nie ma wyjścia. Jest na pewno gotowy. Prawybory pokazały, że jest w bardzo dobrej intelektualnej dyspozycji i uważam, że musi podołać, nie ma alternatywy - odpowiedział polityk, zaznaczając: To jest projekt życia, to jest bardzo dla nas ważne, dla całej Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Demokratycznej 15 października. To są bardzo ważne wybory i od ich rozstrzygnięcia będzie zależeć bardzo, bardzo wiele... Bo to jest kierunek, który przyjmie Polska na następne lata.

Czy według Schetyny Rafał Trzaskowski powinien ze względu na start w wyborach zawiesić swoje obowiązki prezydenta Warszawy?

Pewnie sytuacja będzie ewoluować, bo trudno sobie wyobrazić stan funkcjonowania miasta bez prezydenta przez przez pół roku. (...) Kampania prezydencka będzie się intensyfikować z tygodnia na tydzień i w ostatniej jej części Trzaskowski na pewno będzie musiał się jej poświęcić w stu procentach - powiedział Schetyna.

Podkreślił też, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiemy, jak będzie ewoluowała polityka światowa.

Przede wszystkim po 20 stycznia, kiedy zaprzysiężony zostanie prezydent Trump. Jak będzie wyglądać sytuacja za naszą wschodnią granicą? Jak będzie ewoluował konflikt, wojna i agresja rosyjska na Ukrainę? Co z całą polityką amerykańską dotyczącą Ukrainy? Jak sytuacja ze wsparciem żołnierzy Korei Północnej po stronie Rosji. (...) Ten konflikt staje się globalny i będzie miał wpływ na na poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju także, a to będzie miało bezpośredni wpływ na wybory Polaków w maju 2025 - mówił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Schetyna: Wybory rozstrzygną się w Polsce powiatowej

Schetyna podkreślił, że "KO jest jedną pięścią". Musi nią być ze względu na wagę tych wyborów. (...) Jeżeli ktoś rozumie jak ważne są te wybory, a tworzy Koalicję Obywatelską to jest bezsporne, że wszyscy jesteśmy murem za Trzaskowskim - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF FM. Senator dodał, że jego partia zrobi wszystko, żeby ich kandydat wygrał te wybory.

Zapytany o to, co Rafał Trzaskowski ma do zaoferowania wyborcom prawicy, odpowiedział:

Ten centrowy, propaństwowy, nieklasycznie partyjny wyborca będzie miał ogromny wpływ na te wybory. To tez jest kwestia geografii, obecności w Polsce wschodniej, powiatowej, to jest sprawa mówienia językiem problemów ludzi, którzy tam mieszkają. Tam się rozstrzygną wybory - odpowiedział Schetyna i dodał, że będzie to sprawa pierwszoplanowa dla kandydata KO.

