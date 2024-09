Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie prof. Marcin Matczak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. Wywiad poprowadzi - jak zwykle - gospodarz porannego pasma w naszym internetowym radiu, Tomasz Terlikowski.

Prof. Marcin Matczak / Piotr Molecki / East News

Demokracja w Polsce wchodzi na nowy etap - teraz będzie "demokracją walczącą", a puryści prawni nie będą już przeszkadzać premierowi w realizacji programu. Jak ta wizja podoba się prof. Marcinowi Matczakowi i czy on sam jest purystą, czy jednak zwolennikiem płynnej interpretacji prawa, w zależności od tego, kto sprawuje władzę?

Prawnika z Uniwersytetu Warszawskiego zapytamy też, czy cel uświęca środki i czy można uzdrawiać praworządność metodami niepraworządnymi, a także dlaczego - jego zdaniem - premier Donald Tusk mógł uznać, iż jego kontrasygnata jest nieważna, choć dokonana. Nie zabraknie też pytania o to, co stanie się z Monitorem Polskim, w którym kontrasygnowany dokument się znalazł.

Będziemy też pytać o to, do kogo ma się obecnie zwrócić Kościół w sprawie sporu z rządem o religię, jeśli Trybunał Konstytucyjny nie jest uznawany przez władzę i czy rzeczywiście to dobra sytuacja, gdy obywatele z dnia na dzień są bardziej zagubieni.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 7:00 do Radia RMF24

