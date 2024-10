Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w Rozmowie o 7:00 w RMF24 krytycznie odniósł się do wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która mówiła, że widziała faktury lekarzy na 299 tys. zł. „Przeanalizowaliśmy dane lekarzy, na które powołuje się Ministerstwo Zdrowia, którzy zarabiają powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Jest ok. 200, może 250 takich lekarzy” - powiedział prezes NIL. Z tych samych danych wynika, że mediana zarobków lekarzy wynosi ok. 14 tys. zł brutto - zwrócił uwagę Łukasz Jankowski.

Łukasz Jankowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio 3457098 Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej: Tylko ok. 200 lekarzy zarabia powyżej 100 tys. zł

Ile zarabiają lekarze w Polsce?

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę z Łukaszem Jankowskim od kwestii zarobków lekarzy, przywołując głośną w ostatnich dniach wypowiedź szefowej Ministerstwa Zdrowia Izabeli Leszczeny. "Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że są tacy lekarze, którzy przedstawiają fakturę na 299 tys. zł" - powiedziała we wtorek w TVN24 minister Leszczyna.

Do Naczelnej Izby Lekarskiej dzwonią lekarze i pytają, gdzie można zarobić takie pieniądze, bo chętnie się tam zatrudnili - skwitował Łukasz Jankowski.

To, co zrobiła pani minister zdrowia, pokazując taką jedną wybraną fakturę, służy chyba temu, żeby przekierować uwagę opinii publicznej z problemów ochrony zdrowia i niedofinansowania systemu na pojedynczy przypadek lekarza, który zarobił bardzo dużo pieniędzy. Nawet nie lekarza, a jednoosobowej firmy lekarskiej - mówił prezes NIL.

Przyznał, że Naczelna Izba Lekarska przeanalizowała dane, na które powołuje się Ministerstwo Zdrowia. Wynika z nich, że lekarzy, którzy zarabiają powyżej 100 tys. zł miesięcznie, "jest ok. 200, może 250".

Łukasz Jankowski zwrócił uwagę, że z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - tych samych, na które powołała się minister Leszczyna - wynika, że 15 proc. lekarzy specjalistów zarabia według stawek z ustawy o płacy minimalnej w ochronie zdrowia. I o nich wciąż się dopominamy, te zarobki powinny być wyższe - mówił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jeśli zaś chodzi o medianę płac lekarzy, wynosi ona - wg danych AOTMiT - ok. 14 tys. zł brutto.

Oto sposób na zarobienie 300 tys. zł

Jankowski stwierdził, że wie, jak można dojść do zarobków, o których mówi minister zdrowia. Trzeba wykonywać bardzo wysoko specjalistyczne procedury, i trzeba wykonywać ich bardzo dużo.

Jeżeli ktoś jest na przykład neurochirurgiem, ma to szczęście, że umie wykonać super wysoko płatną, super specjalistyczną procedurę. Musi ich robić bardzo dużo. I jeszcze dogadać się ze szpitalem, że na przykład dostanie jakiś procent od wykonanej procedury. Wtedy rzeczywiście, przeprowadzając 100 operacji w ciągu w ciągu miesiąca, można taką kwotę na kontrakcie zarobić - tłumaczył Jankowski.

Interna, pediatria, chirurgia są niedofinansowane od lat

Jankowski stwierdził, że oszczędności w ochronie zdrowia doprowadziły do tego, że szpital nie myśli, jak optymalnie leczyć pacjentów, ale jak na tym nie stracić. Problemem jest wycena procedur. Niektóre z nich są dobrze wycenione i szpitalowi wówczas opłaca się leczyć, są to np. niektóre operacje ortopedyczne, chirurgiczne czy okulistyczne. Niektóre z kolei oddziały są zamykane, bo nie ma tam wysoko ocenionych procedur, chodzi m.in. o internę czy chirurgię.

Nasz system ochrony zdrowia oszczędza od lat. Oszczędza na tych procedurach, które są wykonywane najczęściej, bo tam NFZ uzyskuje efekt skali i przed to te oddziały, które świadczą największą pomoc, czyli interna, pediatria, chirurgia, są niedofinansowane od lat - mówił szef NIL.

Personel słyszy, że przynosi straty. A dlaczego przynosi straty? Bo nie ma wysoko wycenianych procedur, za które NFZ by zapłacił. Do tego oddziału cały czas trzeba dokładać - opisywał prezes NIL. Mechanizm tutaj jest prosty. Szpitale generalnie co do zasady nie mają pieniędzy. W związku z tym walczą o tak zwane wysoko wycenione świadczenia i po prostu chcą łatać, nie tracić na tym, że leczą pacjentów - dodał.

"Internisty trzeba ze świecą szukać"

Wpływa to też mocno na wybór specjalizacji przez młodych lekarzy. Dziś mamy sytuację, o której mówią szpitale powiatowe, że ze świecą trzeba szukać specjalisty internisty. I w szpitalach powiatowych również pojawiają się wysokie zarobki, ponieważ lecznice muszą konkurować o specjalistów, żeby takiego oddziału nie zamknąć. Do tego doprowadzili nie lekarze, ale wieloletnie zaniedbania w wycenie procedur - tłumaczył Jankowski.

W Polsce systemu nie ma - skonstatował prezes NIL. Ja, dając skierowanie do endokrynologa, rozkładam ręce i mówię: "Nie wiem, kiedy pan dostanie się do tego endokrynologa. Nie potrafię nic poradzić. Wiem, że jeżeli będzie pan czekał długo w kolejce, to stan może się pogorszyć, wymaga pan pomocy. Ale ja jestem nefrologiem, a nie endokrynologiem" - opowiadał gość Rozmowy o 7:00 w RMF24.

Lekarze są łatwym celem dla polityków

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zwrócił uwagę, że Polska wydaje na ochronę zdrowia 5 proc. PKB, tymczasem Czechy powyżej 8 proc. Bez pieniędzy nie ruszymy. Z pustego i Salomon nie naleje - skonstatował prezes NIL.

Stwierdził, że "rząd przykrywa tematem wynagrodzeń próbę obniżenia składki zdrowotnej, próbując robić wrażenie".

Jesteśmy dla polityków łatwym celem, bo każdy z obywateli zetknął się z lekarzem. Poza tym mamy specyficzny etos naszego zawodu i łatwo jest nas obarczyć odpowiedzialnością za system, bo to nas spotyka w gabinecie pacjent i to my świecimy oczami za to, że czegoś nie ma - mówił Łukasz Jankowski.

Sprowadzono nas wszystkich do roli urzędników, którzy muszą kombinować, żeby szpitala nie doprowadzić do bankructwa - spuentował prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.