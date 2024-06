Gościem Bogdana Zalewskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji z Platformy Obywatelskiej. Najważniejszym tematem rozmowy będą ataki hakerskie wymierzone w różne instytucje w Polsce.

Paweł Olszewski / Rafał Guz / PAP

Najnowsza spektakularna próba to atak DDoS na TVP przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Stało się to w niedzielę ok. godz. 15:00 - właśnie wtedy rozpoczynał się mecz Polski z Holandią w ramach piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech.

Jaki był cel tego aktu cyfrowej agresji? Kto mógł za nim stać? Z jakimi innymi elementami informatycznej wojny hybrydowej mamy do czynienia w naszym kraju? Oprócz bezpieczeństwa państwa ważna jest także dbałość o cyberochronę obywateli. Jak duży to problem? Jakie są największe niebezpieczeństwa? Kto czyha na nasze dane i pieniądze? Te i inne pytania usłyszy Paweł Olszewski.

