"Bajki PiS - premiera Morawieckiego i innych liderów - o przyjaźni trzeba traktować z dużą dozą ostrożności i umiaru" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. "Morawiecki i PiS pokazali przez 8 lat, co myślą o PSL-u. Pokazały się różnice fundamentalne w kwestiach patrzenia na Polskę, na jej funkcjonowanie. Nie ma tematów, o których mielibyśmy dzisiaj możliwość rozmawiać" - zapewnił.

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk podczas konferencji prasowej w Sejmie w w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Wszystko wskazuje na to, że będzie wicepremierem i szefem jednego z ważniejszych resortów - stwierdził Krzysztof Paszyk, pytany o polityczną przyszłość lidera ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przyjdzie czas i sam to najlepiej ogłosi - dodał.

Gość Michała Zielińskiego nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy politycy PSL-u nie będą rozmawiać w najbliższym czasie z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują ich namówić na stworzenie wspólnej koalicji. W dyskusji na ten temat pojawia się nawet sugestia, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać premierem.

Ostatnie lata pokazały, co PiS myśli o PSL-u. Pani rzecznik Beata Mazurek życzyła nam politycznej śmierci - wspominał Paszyk. Ujawniły się przez ostatnie lata fundamentalne różnice. PiS chce centralizować Polskę, z jednej ulicy w Warszawie zarządzać całym krajem. My chcemy Polskę decentralizować, oddawać władzę i środki jak najbliżej obywateli - tłumaczył. PiS nas separuje od Unii Europejskiej - my wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej i tak widzimy jej przyszłość - dodał gość RMF FM i Radia RMF24.