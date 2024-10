​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Wójcik, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Naszego gościa zapytamy m.in. o to, czy Prawu i Sprawiedliwości potrzebne są prawybory i co dalej z ustawą o związkach partnerskich i wkrótce zaprezentowanej kontrustawie PSL-u o statusie osoby najbliższej.

Michał Wójcik / Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Rosyjska dywersja na terenie Polski, audyt w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i wnioski do prokuratury, czy Prawu i Sprawiedliwości potrzebne są prawybory, co dalej z ustawą o związkach partnerskich i wkrótce zaprezentowanej kontrustawie PSL-u o statusie osoby najbliższej i czy Zbigniew Ziobro stawi się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa - o to wszystko zapytamy naszego gościa.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM

