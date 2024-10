Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Porozmawiamy m.in. o zarobkach lekarzy; zapytamy również, dlaczego więcej pieniędzy w ochronie zdrowia nie przekłada się na jakość świadczeń.

Łukasz Jankowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ile zarabiają lekarze i jak wielu z nich wystawia faktury na 299 tys. zł? Jaka forma zatrudnienia dominuje wśród lekarzy? Kto w tym systemie zarabia najwięcej? Dlaczego więcej pieniędzy w ochronie zdrowia nie przekłada się na jakość świadczeń? Czy trzeba zredukować liczbę szpitali powiatowych? Między innymi o to zapytamy Łukasza Jankowskiego.

