"To jest kluczowy wyrok" - tak szefowa nowego resortu ds. równości Katarzyna Kotula w RMF FM i internetowym radiu RMF24 komentuje orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ws. przepisów aborcyjnych.

Katarzyna Kotula: Depenalizacja aborcji da kobietom poczucie bezpieczeństwa

Sędziowie rozpatrywali sprawę Polki, u której u nienarodzonego dziecka, stwierdzono bardzo poważną wadę. Kobieta nie mogła uzyskać pomocy w Polsce, więc aborcji musiała dokonać w Holandii.

Jak zaznacza Katarzyna Kotula, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza, że poprzez uniemożliwienie dostępu do legalnej aborcji osobie skarżącej - Polska - naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego.

"Jestem przekonana, że ten wyrok pokazuje, że musimy iść w kierunku legalizacji, czyli liberalizacji prawa aborcyjnego" - podkreśla szefowa nowego resortu ds. równości.

"Jako Lewica mówiliśmy od początku, że są pewne etapy, możliwe kroki, które przy tej większości, którą obecnie mamy będą do zrealizowania. Jednym z pierwszych i także wpisanych do umowy koalicyjnej jest unieważnienie, czyli uznanie za niebyłego wyroku TK z 2020 roku. Później pójście w kierunku dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. To jest dla nas ważne. Chcemy, żeby kobiety czuły się bezpieczne" - tłumaczyła Katarzyna Kotula.

Co z aborcją do 12 tygodnia bez podawania przyczyny? "O tym lewica mówiła zawsze. Ale dziś na ten krok, który będzie krokiem ostatnim, nie ma zgody większości. Nie ma zgody wszystkich naszych koalicjantów" - stwierdziła.