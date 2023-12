Polska musi szybko złagodzić swoje przepisy aborcyjne. Obecne naruszają podstawowe prawa człowieka - tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie rozpatrywali sprawę Polki, u której nienarodzonego dziecka stwierdzono bardzo poważną wadę. Nie mogła uzyskać pomocy w Polsce, więc aborcji musiała dokonać w Holandii.

/ Grafika RMF FM

Wyrok oznacza dla Polki skarżącej nasz kraj, że rząd musi jej zapłacić 16 tysięcy euro odszkodowania. Dla wszystkich natomiast oznacza to, że Polska została zobowiązana do zmiany przepisów, bo kraj, po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z października 2020 roku, uniemożliwił obywatelom dostęp do legalnej aborcji w razie wady genetycznej płodu, czym naruszył jej prawo do godności.

Europejscy sędziowie podkreślili, że ten głośny wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydali bezprawnie wybrani sędziowie: Mariusz Muszyński, Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski. Oznacza to, że nowe polskie władze powinny to orzeczenie uznać za nielegalne.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

22 października 2020 roku w Polsce zaostrzono - w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego - przepisy antyaborcyjne. TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po wyroku przez Polskę przetoczyła się fala protestów.

W ramach protestów odbył się m.in. Marsz na Warszawę, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W ramach protestów manifestujący m.in. blokowali ulice, maszerowali głównymi arteriami miast, organizowali happeningi i wydarzenia uliczne. Większość wydarzeń miała pokojowy przebieg. Jednak podczas niektórych protestów dochodziło m.in. do bójek i niszczenia mienia, w tym zabytków.