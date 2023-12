"Najpierw warto zadbać o to, żeby Grzegorz Braun poniósł konsekwencje indywidualne, także karne. To - szczególnie w kontekście tego ataku na kobietę, która próbowała go powstrzymać - powinno być możliwe" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Konieczny, komentując wczorajszy wybryk polityka Konfederacji w Sejmie.

Wideo youtube

"Po drugie - trzeba zrobić stopklatkę, krok w tył i zastanowić się, jak znaleźliśmy się w tym momencie, w którym cały świat ogląda polski parlament, w którym poseł skrajnej prawicy z gaśnicą gasi świece chanukowe i wygłasza jakieś płomienne, szaleńcze antysemickie tyrady. I to nie tylko na korytarzu, ale także później - na sali sejmowej, dopuszczony przez marszałka Sejmu - kolegę ze skrajnie prawicowej formacji" - podkreślał.

"I tutaj ten kontekst polityczny jest szczególnie istotny. Grzegorz Braun nie jest pojedynczą postacią, która spadła do polskiego parlamentu z nieba. Jest członkiem formacji politycznej - Konfederacji, która ma swojego wicemarszałka i która dzięki temu może m.in. dopuścić Brauna do głosu" - tłumaczył gość Grzegorza Sroczyńskiego.

Co w takim razie powiedzieć wyborcom Konfederacji? "Myślę, że trzeba (...) ich postawy skonfrontować z faktem, że to nie jest normalna partia, że Konfederacja to jest partia nienawistnych, antysemickich, antydemokratycznych, szalonych osób, takich jak Braun" - podkreślał.

"Przede wszystkim nie wykluczałbym, że po tym wczorajszym incydencie ten wyborca już nie chce głosować na Konfederację. Z jakiegoś powodu obecny lider ugrupowania Sławomir Mentzen zdecydował się potępić ten akt Brauna i myślę, że wynika to z tego, że on również wie, że nie wszyscy jego wyborcy, którzy głosują na niego, chcą takich skandali, takich wstydliwych rzeczy" - dodawał.

Co zrobić z Braunem i Konfederacją?

"Zacznijmy do tego, że skoro Konfederacja to nie jest partia, jak każda inna, nie powinna jak każda inna partia współuczestniczyć w zarządzaniu Sejmem, więc odwołajmy Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu" - zaznaczał poseł Konieczny.

Jak mówił, "trzeba się starać, żeby Konfederacja nie weszła do mainstreamu. "Żeby nie była partią, która rozważana jako potencjalna partia współrządząca" - podkreślał.

Gość RMF FM poinformował, że został już złożony wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. "On powinien być na przyszłym posiedzeniu Sejmu głosowany" - zaznaczył.

Jak dodał, trwają rozmowy z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą o to, żeby poparły ten wniosek. "To wszystko działo się wieczorem, podczas posiedzenia, które trwało do późnych godzin. Te rozmowy dopiero się zaczęły, one trwają. Naszą intencją jest to, żeby dogadać się z naszymi partnerami, żeby ten wniosek przeszedł" - mówił.

Grzegorz Sroczyński pytał swojego gościa także o expose Donalda Tuska. Co podobało mu się najbardziej? "Np. jak Donald Tusk mówił o podwyżkach. O tej podwyżce, która już była zapowiadana konsekwentnie, czyli 30 proc. dla nauczycieli, ale z dopracowaniem, że chodzi też o nauczycieli akademickich i przedszkolnych. I drugie podwyżki, czyli 20 proc. dla budżetówki. To jest rzecz, która od wyborów właściwie nie padała, to warto podkreślić, ale tutaj zabrakło dookreślenia, więc będziemy bardzo uważnie patrzeć, co to oznacza 20 proc., co oznacza budżetówka, jak to jest szeroko zakreślone" - odpowiadał.