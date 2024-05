​Ponad 20 muzeów i placówek sztuki, kultury i nauki w Łodzi otworzy swoje siedziby 18 maja w czasie Nocy Muzeów. To niezwykle popularne wydarzenie rozpocznie się w godzinach popołudniowych, a zakończy po północy w niedzielę. Wstęp do muzeów tego dnia jest bezpłatny.

Noc Muzeów w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

W Noc Muzeów wstęp do wszystkich placówek będzie bezpłatny (wyjątkiem jest EC1, gdzie obowiązuje bilet za symboliczną złotówkę), a poruszanie się między atrakcjami ułatwić mają zwiedzającym specjalnie na ten dzień uruchomione komunikacyjne linie muzealne.

Jak co roku największych kolejek można się spodziewać przed Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15) i Muzeum Kanału "Dętka" przy placu Wolności (kanał okrężny, w którym gromadzono wodę deszczową, by później wykorzystywać ją do spłukiwania łódzkiej kanalizacji).

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa (Piotrkowska 282) oprócz wystawy "Miasto - Moda - Maszyna" będzie można poznać życie mieszkańców wielokulturowej Łodzi na wystawie w pięciu zabytkowych domach z różnych okresów, od końca XIX wieku po lata 80. XX wieku.

Co pół godziny odbywał się będzie pokaz pracujących krosien z łódzkiej fabryki włókienniczej. Krosna zostaną uruchomione także w Muzeum Fabryki (Drewnowska 58), a oprowadzać po ekspozycji mają przewodnicy w strojach stylizowanych na XIX wiek - robotnicy i fabrykancka para.

Z kolei Muzeum Kinematografii (pl. Zwycięstwa 1) przygotowało ekspozycję "Wideoświat. Powrót do kaset VHS" - wystawę czasową poświęconą kulturze wideo lat 80. i 90., oraz wystawę "Pałac pełen bajek" dla dzieci i dorosłych.

W Muzeum Tradycji Niepodległościowych w dawnym więzieniu przy Gdańskiej 13 będzie można wejść do zamkniętego zwykle karceru, a na Radogoszczu (ul. Zgierska 147) będzie można obejrzeć spaloną więzienną klatkę schodową (więzienie na Radogoszczu Niemcy podpalili tuż przed wkroczeniem do Łodzi Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. W płomieniach zginęło 1,5 tys. więźniów).

W czasie Nocy Muzeów będzie można także zwiedzić niektóre z najpiękniejszych łódzkich willi - m.in. dom architekta Hilarego Majewskiego przy ul. Włókienniczej 11, czy willę Leopolda Kindermanna przy Wólczańskiej 33 (galeria Willa). To jeden z najpiękniejszych budynków secesyjnych w Polsce.

Nocne zwiedzanie zaplanowano też w Muzeum Sztuki MS1 (ul. Więckowskiego 36, wejście od Gdańskiej 43) i w oddziale muzeum MS2 (Ogrodowa 19, Manufaktura), Pałac Herbsta (Przędzalniana 72), nowe w Łodzi Muzeum Mundurów Policyjnych Świata (Włókiennicza 5), gdzie zgromadzono 160 mundurów z ponad 70 państw świata.

W Muzeum Farmacji przy placu Wolności 2 w zrekonstruowanej izbie aptecznej z XIX w. i zielarni zaplanowano m.in. warsztaty apteczne i degustację herbatek ziołowych.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 1997 roku w Berlinie.

Inicjatywę podchwyciły inne europejskie miasta. W 2003 roku jako pierwsze w Polsce nocne zwiedzanie zorganizowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie taką imprezę organizuje kilkadziesiąt miast w Polsce, a formuła wyszła daleko poza mury placówek muzealnych. Nocne zwiedzanie organizują też biblioteki, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, galerie sztuki, a w Łodzi nawet... pływalnia.