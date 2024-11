Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

/ Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Z naszym gościem porozmawiamy o pierwszych wpisach do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Zapytamy też ile spraw tego typu jest w tej chwili rozpatrywanych, jakie dane wpisywane są do rejestru i ile trwa rozpatrywanie przypadków.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>